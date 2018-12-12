HABER

Sobadan zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, eşini işe gönderdikten sonra uyuyan Nuray Tekin (53) sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü, oğlu Yasin (15) ise hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altında

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, eşini işe gönderdikten sonra uyuyan Nuray Tekin (53) sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü, oğlu Yasin (15) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Tekin dün sabah eşini işe gönderdikten sonra sobayı yakarak oğluyla birlikte uyudu. Gün içinde eşinden haber alamayan Ahmet Tekin akşam eve geldiğinde eşini ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında karbon monoksit gazından zehirlenen Nuray Tekin'in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Yasin Tekin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nuray Tekin'in cenazesi yapılan inceleme sonrası götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bu sabah toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Sobadan sızan gazdan zehirlenen Yasin Tekin'in tedavisi ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Sobadan zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altındaSobadan zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altında

PARTNERKadınlar onlara aşıktı! Son hali inanılmazKadınlar onlara aşıktı! Son hali inanılmaz
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü otomobille çarpıştı: 23 yaralıÖğretmenleri taşıyan servis minibüsü otomobille çarpıştı: 23 yaralı
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltıTekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Sinop'ta 10 kiloluk levrek sürprizi

Tezgahta görenler şaşırdı! 'Nadir görülür'

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Konya'da kan donduran olay! Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkaha çözdü

Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkahalar çözdü

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptıkları 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.