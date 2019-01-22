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Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 19:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de komşuları tarafından baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20) hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındı

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de komşuları tarafından baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20) hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Kanal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Hatun Çağlışek ve kızı Duru'nun kapıyı açmaması üzerine komşuları eve girdi. Hatun Çağlışek ve kızı Duru evde baygın halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan Hatun Çağlışek ve kızı Duru, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hatun Çağlışek ve kızı Duru Çağlışek'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındıSobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındı

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