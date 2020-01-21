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  4. Sobadan zehirlenen babaanne öldü, 3 torunu hastanelik oldu

Sobadan zehirlenen babaanne öldü, 3 torunu hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kalan 65 yaşındaki babaanne yaşamını yitirirken yaşları 11 ila 17 arasında değişen 3 torunu da hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki kırsal Beyyurdu Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaşındaki Hatice Yalçın, torunları M.Y.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kalan 65 yaşındaki babaanne yaşamını yitirirken yaşları 11 ila 17 arasında değişen 3 torunu da hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki kırsal Beyyurdu Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaşındaki Hatice Yalçın, torunları M.Y. (11), İ.Y. (15) ve F.Y. (17) ile birlikte yakılan sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kaldı. Diğer aile fertleri, sabah olmasına rağmen uyanmayan babaanne Yalçın ve çocukları kontrol etmek için odaya girdi. Yalçın’ın uyuduğu kanepede hareketsiz bir şekilde bulan aile fertleri, çocukların da nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Aile fertlerinin ihbarı ile yola çıkan 112 Acil Servis ekipleri, babaanne ve torunlarına müdahale etmek için zamanla yarıştı. İlçenin en yüksek kesimlerinde bulunan mahalleye ulaşmaları ise kolay olmadı. Yoğun kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken 112 Acil Servis ekipleri, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Elbistan Fen İşleri Dairesi ekipleri iş makineleri ile tipi nedeniyle kapanan yolu açmak için büyük uğraş verdi. Hummalı çalışmanın ardından güçlükle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 65 yaşındaki Hatice Yalçın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Karbon monoksit gazına maruz kalan 3 kardeş ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Sağlık ekipleri, şiddetli tipiye rağmen çocukları Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Acil Servis’te müdahale edilen çocuklara oksijen takviyesi yapıldı. 3 kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden babaanne Hatice Yalçın’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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