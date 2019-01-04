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Sobadan zehirlenen bekçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir okul inşaatında bekçilik yapan Ali Gültekin (40), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir okul inşaatında bekçilik yapan Ali Gültekin (40), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ilkokul inşaatında gece bekçiliği yapan evli ve 3 çocuk babası Ali Gültekin, gece saatlerinde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah işe gelen işçiler, Gültekin'in bekçi kulübesinde baygın halde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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