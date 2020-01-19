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  4. Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ramazan Güngördü (32) ile eşi Ebru Güngördü (29) hastaneye kaldırıldı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ramazan Güngördü (32) ile eşi Ebru Güngördü (29) hastaneye kaldırıldı.
Olay, Akhan Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Öğle saatlerinde uykudan uyanan Ramazan Güngördü, odanın içinde duman olduğunu fark edince eşi Ebru Güngördü'yü uyandırmak istedi. Güngördü, eşini uyandıramayınca zehirlendiğinden şüphelenip, 112 Acil Servis'i aradı. Güngördü Çifti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, tedaviye alındı. Ebru Güngördü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, eşi Ramazan Güngördü'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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