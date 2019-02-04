Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seydi Kılıç (60) ile eşi Hanım Kılıç (58) hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. Kılıç çifti, akşam sobayı yakarak uyudu. Bakkallık yapan Seydi Kılıç'ın sabah iş yerini açmaması üzerine durumdan şüphelenen komşuları durumu yakınlarına bildirdi. Kılıç ailesinin evine giden yakınları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Seydi ve Hanım Kılıç çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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