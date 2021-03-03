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Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

03.03.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşayan Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun (72) çiftinden haber alamayan yakınları ailenin yaşadığı eve gitti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşayan Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun (72) çiftinden haber alamayan yakınları ailenin yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Jandarma ekipleri evde araştırma yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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