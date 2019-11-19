HABER

Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.
Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş ile zaman zaman yanlarında kalan torunu Hasret Altıntaş, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek dün saat 16.00 sıralarında eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasret Altıntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Alaşehir'in Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Dağhacıyusuf İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Hasret Altıntaş'ın annesi Mefaret Altıntaş, babası Mehmet Altıntaş ve 5 kardeşi, yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı, gözyaşı döktü. Cenazeye Altıntaş ailesinin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası ölenlerin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Gözü yaşlı anne Mefaret Altıntaş, "Arada sırada büyüklerimizin yanında kalıyordu. Kömür sobasından zehirlenmişler. Çok üzgünüz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Üniversiteli Güleda, öldürüldü (5)Üniversiteli Güleda, öldürüldü (5)
Misinaya dolanan caretta caretta'yı kurtardılarMisinaya dolanan caretta caretta'yı kurtardılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.