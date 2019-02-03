Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice Kılıç (63) tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, geçen 23 Ocak günü Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Kılıç akşam sobayı yakarak uyudu. Gün içinde kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiğinde Hatice Kılıç'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hatice Kılıç, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kılıç, yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

