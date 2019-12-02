HABER

Sobadan zehirlenen Mustafa öldü, annesi ve dedesi hastanede

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, Mustafa Kutay Güner (11), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi, annesi Suzan Güner (33) ile dedesi Himmet Yaman (88) hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen Mustafa öldü, annesi ve dedesi hastanede

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, Mustafa Kutay Güner (11), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi, annesi Suzan Güner (33) ile dedesi Himmet Yaman (88) hastanede tedaviye alındı.
Ev kadını Suzan Güner, dün akşam oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman ile birlikte babası Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Tek katlı müstakil evde aynı odada kalan Suzan Güner, oğlu ve dedesi ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen ekipler, Suzan Güner, oğlu Mustafa Kutay Güner ve dedesi Himmet Yaman'ı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sobadan zehirlenen Mustafa öldü, annesi ve dedesi hastanede

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli olduLondra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu
Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur olduÜzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.