HABER

Sobadan zehirlenen Mustafa, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Kutay Güner (11) toprağa verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Kutay Güner (11) toprağa verildi.

Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'nde tek katlı evinde, ev kadını Suzan Güner, oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından oğlu ve dedesiyle birlikte Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi.

ARKADAŞLARI MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Mustafa Kutay Güner için Karaköy mahallesindeki camide tören düzenlendi. Cenaze törenine Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Mustafa Kutay Güner'in babası Recep Güner, yakınları, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Cenaze namazı önce baba Recep Güner, taziyeleri kabul etti. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kutay Güner'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Okul arkadaşları Mustafa Kutay'ın mezarına çiçek bıraktı. Bu arada anne Suzan Güner ile dede Himmet Yaman'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
'Özel Harekat'ın nefes kesen tatbikatı'Özel Harekat'ın nefes kesen tatbikatı
NASA'da görevli Türk bilim insanı, 'Derin uzayda bilim'i anlattıNASA'da görevli Türk bilim insanı, 'Derin uzayda bilim'i anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

Kayseri’de kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs etti

Yer: Kayseri! Kimse ikna edemedi

Hakkari'den acı haber! Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Karı-kocadan iğrenç şantaj! Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı

Ve yıkım çalışmaları başladı

Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.