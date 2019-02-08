HABER

Sobadan zehirlenen Naim toprağa verildi, eşi yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybeden Naim Kocabıyık (24), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sobadan zehirlenen Naim toprağa verildi, eşi yoğun bakımda

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybeden Naim Kocabıyık (24), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) tedavisi ise sürüyor.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), dün sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Aytekin Kocabıyık zili çalmasına rağmen açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim Kocabıyık ve gelini Tuğçe Kocabıyık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın ise baygın olduğu tespit edildi. Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans helikopter ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Tuğçe Kocabıyık'ın tedavisi sürüyor.
Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin sonrası yakınlarınca teslim alınan Naim Kocabıyık'ın cenazesi, Dikili Merkez Camii'nde, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Dikili Kabristanı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sobadan zehirlenen Naim toprağa verildi, eşi yoğun bakımda

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Bakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldıBakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldı
Miniklerin dağıttığı bez çantalar kısa sürede tükendiMiniklerin dağıttığı bez çantalar kısa sürede tükendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla hayran bırakıyor

İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.