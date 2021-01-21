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Sobadan zehirlenen vatandaşları jandarma sırtında taşıdı

21.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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Bartın’ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerin ambulansla giremediği köyde sobadan zehirlenen vatandaşları jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak bölgeye ulaştırdı.Hasanören köyüne bağlı Yeni Mahalle’de sobadan zehirlenen dört vatandaş için 112 Sağlık ekipleri harekete geçti, ancak köyü yolunda kalınlığı 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle ambulans ilerleyemedi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerin ambulansla giremediği köyde sobadan zehirlenen vatandaşları jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak bölgeye ulaştırdı.

Hasanören köyüne bağlı Yeni Mahalle’de sobadan zehirlenen dört vatandaş için 112 Sağlık ekipleri harekete geçti, ancak köyü yolunda kalınlığı 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine devreye giren jandarma ekipleri sobadan zehirlenen vatandaşları sırtlarında taşıyarak ambulanslara ulaştırdı. 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altında alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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