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Sobadan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

27.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Adana’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Adana’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi 57057 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 70’li yaşlarda oldukları öğrenilen Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı. Çiftin oturdukları evin alt katında oturan çocuklarını arayan yakınları, ‘Anne ve babanıza ulaşamadık. Bir eve bakın’ dedi. Bunun üzerine çiftin çocukları eve çıkıp kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı. Kapıyı kırıp eve giren aile fertleri, evdeki sobanın tüttüğünü ve anne ile babalarının yatakta öldüklerini fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi.

Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Öte yandan Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde de geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.

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