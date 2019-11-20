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Sobanın devrilmesiyle çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Denizli’nin Honaz ilçesinde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında alzaymır hastası yaşlı adam hayatını kaybetti.Olay, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak’ta meydana geldi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında alzaymır hastası yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Bozdemir’in (88) evindeki sobanın bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler evden duman ve alevlerin yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın Bozdemir’in evi ile birlikte 3 eve daha sıçrayınca bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın yaklaşık 1 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler alzaymır hastası olduğu öğrenilen Bozdemir’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Bozdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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