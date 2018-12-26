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Sobaya atılan tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 00:08 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde gecekonduda, sobanın tutuşması için dökülen tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde gecekonduda, sobanın tutuşması için dökülen tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. C.K. ve B.Ş., ısınmak için Barıştepe Mahallesi 779 Sokak'ta bulunan tkimsenin oturmadığı gecekonduya girdi. İkili öncelikle sobayı odun atarak yaktı. Daha sonra ateşin çoğalmasını isteyen C.K. ve B.Ş., iddiaya göre sobaya tiner döktü. Dökülen tinerin bir anda parlamasıyla sobanın başında duran C.K. ile B.Ş. alevlerin içinde kaldı. Hızla kendilerini dışarı atan ikili, çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı yangının meydana geldiği gecekonduya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yüzleri ve elleri yanan C.K. ile B.Ş.'yi, yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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