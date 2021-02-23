Sobaya dökülen tiner parladı, 2 işçi ölümden döndü

Ankara’da bir asansör firmasında çalışan 2 işçi, sobaya döktükleri tinerin parlaması sonucu yanarak yaralandı.

Olay, Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir asansör firmasında meydana geldi. Soğuk havada üşüyen çalışanlardan biri, iş yerinde bulunan sobaya daha iyi ısıtması için tiner döktü. Dökülen tiner parlarken, sobanın yanında duran 2 çalışan alevlerin arasında kaldı. Yanan çalışanları kurtarmak için yardımına koşan mesai arkadaşları, çalışanların üzerindeki ateşi güçlükle söndürebildiler. Yaralanan işçiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldular.

