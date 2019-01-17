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Sobaya dökülen tinerden yangın çıktı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 19:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan yangında anne ve iki çocuğu ağır yaralandı

Şanlıurfa'da tiner dökülen sobadan çıkan yangında yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde Zehra Kahraman, evde ısınmak için kullandıkları sobayı yakmak amacıyla tiner döktü.

Sobanın parlaması üzerine çıkan yangında Kahraman ile aynı odada bulunan oğlu Abit ile kızı Fatma alevlerin arasında kaldı.

Yaralanan anne ve iki çocuğu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sobanın bulunduğu odada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eyyübiye Şanlıurfa tiner yangın

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