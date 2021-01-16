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  4. Sobayı benzinle tutuşturmak isteyince ev yandı: 6 yaralı

Sobayı benzinle tutuşturmak isteyince ev yandı: 6 yaralı

16.01.2021 08:45 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu evde yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Ahmetpaşa Mahallesi’nde Hüseyin Etgü’nün evinde meydana geldi. İddiaya göre, benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı. 6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
“Elbet yardımsever insanlar vardır”
Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır” diye konuştu.

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