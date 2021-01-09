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  4. Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca hem kendini hem evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca hem kendini hem evi yaktı

09.01.2021 00:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evindeki sobayı tutuşturmak istediği mazotun parlaması sonucu hem kendini hem de evi yaktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evindeki sobayı tutuşturmak istediği mazotun parlaması sonucu hem kendini hem de evi yaktı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken küçük çapta yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay saat 21.00 sıralarında İzmit Doğan Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde ikamet eden Uğur Y. (32), evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı. Mazotun döküldüğü sobanın parlaması sonucu elindeki kap tutuşan Uğur Y. parlayan alevlerle yanarak yaralandı. Alevler kısa sürede eve sirayet ederken, Yağlıcı’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Binadaki parlamayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağlıcı’nın komşuları, yanan evin içine girerek yaralanan vatandaşı kucaklayarak dışarıya çıkardı. Yaralı Uğur Y., olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evdeki küçük çaplı yangın söndürülürken, çevredeki meraklı vatandaşlar ise, ekiplerin çalışmalarını izleyebilmek için sokağa döküldü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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