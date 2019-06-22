HABER

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde benzinle soba tutuşturmaya çalışılan bir evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükelmalı Köyünde yalnız yaşayan Faik Memiş, saat 21.30 sıralarında tek katlı evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde benzinle soba tutuşturmaya çalışılan bir evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükelmalı Köyünde yalnız yaşayan Faik Memiş, saat 21.30 sıralarında tek katlı evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu esnada alevlerin bir anda parlaması ve benzin bidonunun da tutuşması üzerine evde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine köy sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 112 Acil Servis ekipleri de yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ev sahibi Faik Memiş’e müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürülürken Memiş’in tek katlı müstakil evinde de büyük maddi hasar meydana geldi.
Ev sahibi Memiş ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.