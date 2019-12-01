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Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 21:39 | Son Güncelleme

Uşak'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan Fatih Gündoğan (36) yaralandı. Vücudunun büyük bölümü yanan Gündoğan, hastanede tedaviye alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesinde meydana geldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Gündoğan, sobayı yakmak istedi.

ALEVLERİ ESNAF VE MESAİ ARKADAŞLARI SÖNDÜRDÜ

Gündoğan'ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan'ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.

Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gündoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
uşak Fatih Gündoğan soba

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