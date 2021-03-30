Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Bursa’nın Orhangazi İlçesinde bir kişi evinde benzin ile sobayı tutuşturmak istediği esnada sobadan çıkan alevler halıları tutuşturdu. Bir anda alevlerin kapladığı ev, kısa sürede küle döndü. Orhangazi, Gemlik ve İznik’ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Bayırköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki Yüksel Malçok isimli genç yalnız yaşadığı ahşap evdeki sobayı benzin yardımı ile yakmak istedi. Genç adam daha sonra sobaya döktüğü benzini çakmak ile yakmak isteyince önce sobanın içindeki ardından bidonda ki benzin birden parladı. Sobanın olduğu odanın saniyeler içinde alev topuna döndüğü ev ise kısa sürede alevlere teslim oldu. O esnada evde tek başına olan Yüksel Malçok ise alevlerin içinden kendi imkanları ile çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Köy kahvesine gidip yardım istedi

Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok daha sonra köy kahvesine giderek buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu farkeden komşuları ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik’ten itfaiye ekipleri sevkedildi. Alev topuna dönen ev yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında tamamen kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, Jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

