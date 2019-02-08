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Sobayı yakmaya çalışırken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:48 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, okuldan eve gelen Burak Yazan (13), yanıcı jel kullanarak yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, okuldan eve gelen Burak Yazan (13), yanıcı jel kullanarak yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Olay, öğleden sonra Kaymakçı köyünde meydana geldi. Burak Yazan okuldan sonra evine gelerek sobayı yakmak istedi. Sobanın içerisine yanıcı jel atan Burak, maddeyi kibritle tutuşturmaya çalıştı. Sobanın parlamasıyla Burak Yazan yaralanırken, evde de yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Evden çıkan Burak'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Burak Yazan kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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