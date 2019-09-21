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"SOBE, otistikler için yapılmış merkezlerden en etkileyicisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Konya'da otizmli bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, dünya standartlarında rehabilitasyon, eğitim, terapi ve aktiviteleriyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in beğenisini kazandı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: "SOBE, dünyanın farklı yerlerinde gördüğüm otistikler için yapılmış merkezlerden en etkileyicisi. Selçuklu Belediyesi buraya destek veriyor. Burada belediye, yurttaşlarla omuz omuza çalışma gerçekleştiriyor. Ben de merkezi görebildiğim için müteşekkirim"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da otizmli bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), dünya standartlarında rehabilitasyon, eğitim, terapi ve aktiviteleriyle Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i etkiledi.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı iş birliğinde faaliyete geçirilen SOBE, eğitim sınıfları, yüzme havuzları, sosyal yaşam, spor ve müzik alanları ile binicilik tesisleri gibi çok amaçlı bölümler bulunuyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin de desteğiyle hizmet veren merkez, ülkedeki birçok otizm merkezi incelenerek detaylı hazırlık aşamasından sonra 21 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Merkezde 23 öğretmen ve 5 terapist ile 78'i bireysel 85'i de terapi eğitimi olmak üzere 144 otizmli birey eğitim görüyor.

SOBE, çocukların eğitimi sırasında anne ve babalar için oluşturulmuş alanlarda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapabileceği bir alan sunarak ailelere de bir yaşam alanı sağlıyor.

- SOBE, Büyükelçi Berger'i etkiledi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, bazı programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Merkezdeki eğitim sınıfları, yüzme havuzları, sosyal yaşam, spor ve müzik alanları ile binicilik tesislerini hayranlıkla inceleyen Berger, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Berger, merkezi ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada da Avrupa'da Hareketlik Haftası'nı teşvik etmek adına bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu sefer tandem bisikletiyle merkezdeki çocukların, fiziksel olarak daha aktif olmaları için etkinlik yaptık. Aynı zamanda trafikte de nasıl davranılması gerektiğine dair bir etkinlikti. SOBE, dünyanın farklı yerlerinde gördüğüm otistikler için yapılmış merkezlerden en etkiliyicisi. Selçuklu Belediyesi buraya destek veriyor. Burada belediye, yurttaşlarla omuz omuza çalışma gerçekleştiriyor. Ben de merkezi görebildiğim için müteşekkirim. Dün, Konya'yı iyi gezebildiğimi düşünüyorum. Kültürel mirasın korunması adına Konya, gerçekten büyüleyici ve etkileyici bir şehir."

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin önemine de değinen Berger, temiz hava ve çevre ile ilgili de proje yürüttüklerini ifade etti.

Berger, bu kapsamdaki etkinliklere Türkiye'den 61 kentin katıldığını ifade ederek, "Bunlardan biri de Konya. Bu yılki hareketlilik haftasının sloganı, 'güvenli yürüyüş ve güvenli bisiklete binme' Konya, bisiklet kullanımı anlamında her zaman en önde gelen kentlerden biri olmuştur. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la olan konuşmasında, bisiklet kullanımıyla ilgili sahip oldukları çok büyük projelerden bahsetti. Yeni bisiklet rotalarının ekleneceğinden ve bisiklet kullanımını daha güvenli hale getirmek için çalışmalardan bahsetti. Aynı zamanda burada belediye temiz hava konusunda oldukça aktif rol üstleniyor." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye Delegasyonu Christian Berger Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı SOBE

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