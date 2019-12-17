SOCAR, Ukrayna'daki faaliyetlerini genişletecek

Ukraynalı mevkidaşıyla ticaret hacminin artırılmasının yanında ortak sermaye yatırımı projelerini de konuştuklarını bildiren Aliyev, hem Ukrayna'dan Azerbaycan'a, hem de Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yatırımlar konusunda somut önerilerin olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ukrayna arasında anlaşmalar imzalandı. İş koşullarının düzenlenmesi konusunda iş birliği ile iki ülke hükümetleri arasında iletişim hattının kurulması hakkındaki anlaşmalara, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko imza attı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Ukrayna'da uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini belirten Aliyev, "Ukrayna'da SOCAR'ın 60'tan fazla benzin istasyonu, 4 petrol toplama merkezi var. Bugün SOCAR'ın Ukrayna'daki faaliyetlerini genişletmesi ve bu konuda somut adımlar atılması konusunda anlaştık." dedi.

Ukrayna ile tarım ve turizm alanındaki ilişkileri de geliştirmek istediklerini kaydeden Aliyev, "Son yıllarda Azerbaycan'da lojistik ve altyapı sektörlerine büyük yatırım yapıldı. Azerbaycan topraklarından da geçen Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorları uluslararası iş birliğine yeni bir ivme kazandırmaktadır. Doğu-Batı ulaşım koridoru, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Viking projesi gibi projeler ülkelerimizi ve daha geniş anlamda bölgesel iş birliğini daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

- "Azerbaycan şirketlerini Ukrayna'daki özelleştirmeye davet ediyorum"

Zelenskiy de Azerbaycan ve Ukrayna'nın zor zamanlarda birbirini desteklediğini, Azerbaycan'ın Ukrayna için her zaman güvenilir dost ve stratejik ortak olduğunu vurguladı.