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Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Suriye'yle ilgili "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz." dedi.

PUTİN'DEN 'UZLAŞI' VURGUSU

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı açıklamada “Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

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