Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Dün İran'da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa dileyerek konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. Astana platformu Suriye'de somut çözümler üreten en başarılı girişimdir. Mülteciler evlerine dönecekleri günü bekliyor. Zirve sonrası müjdeler vereceğimize inanıyorum. Önümüze çıkan engelleri aştık. " dedi.

Mülteciler için 35 milyar dolar harcandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatışmaların sürmesi için gizli-açık çalışanlar var. Başkaları çatışmaların sürmesi için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ateşkesin İdlib'deki teröristler için mazeret olamayacağını belirten Putin zirvede yaptığı açıklamada, "Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir" dedi.

Putin, "Suriye topraklarında çatışmasızlık rejimi korunuyor. Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor" dedi.