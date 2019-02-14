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Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya geldi. Erdoğan, "Zirve sonrası müjdeler vereceğimize inanıyorum. Önümüze çıkan engelleri aştık" dedi.

Dün İran'da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa dileyerek konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. Astana platformu Suriye'de somut çözümler üreten en başarılı girişimdir. Mülteciler evlerine dönecekleri günü bekliyor. Zirve sonrası müjdeler vereceğimize inanıyorum. Önümüze çıkan engelleri aştık. " dedi.

Mülteciler için 35 milyar dolar harcandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatışmaların sürmesi için gizli-açık çalışanlar var. Başkaları çatışmaların sürmesi için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ateşkesin İdlib'deki teröristler için mazeret olamayacağını belirten Putin zirvede yaptığı açıklamada, "Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir" dedi.

Putin, "Suriye topraklarında çatışmasızlık rejimi korunuyor. Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor" dedi.

RUHANİ: SİYASİ DİYALOĞU GENİŞLETMELİYİZ

Zirvede konuşan Ruhani, "Suriye'de çatışmalarda hayatlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Alacağımız önemli kararlar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu karar Suriye halkına katkı yapsın istiyoruz. Terörle mücadele en önemli unsurlardan bir tanesi. Siyasi diyaloğu genişletmeliyiz. Özgür bir Suriye'nin yeniden inşa edilmesini hep birlikte sağlamak durumundayız. Suriye'nin de içeriden her hangi bir terör tehdidine maruz kalmamasına çalışmalıyız" dedi.

"Şu ana kadar bizler bu ülkede ateşin kesilmesi noktasında katkı yapmaya çalıştık." diyen Ruhani, "Savaşı geniş anlamıyla sona erdirdik. Sadece ülkenin belli kısımlarında çatışmalar devam etmekte. Bu noktada ABD'nin Suriye içerisinde DEAŞ terörist gruplarına yardım ettiklerini ve İsrail'deki siyonist rejimin de Suriye'deki rejime yardım ettiklerini gösteren bir çok gerçek var. El Nusra terör grubunun da oradan çıkması gerekiyor. Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz. " ifadelerine yer verdi.

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