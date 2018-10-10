Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahların belirlenen takvimden daha önce çekildiğini vurgulayan Mustafa, "Bu mutabakat, Suriye muhalefetinin önünü açtı. Rejim ve Rusya, Suriye'de askeri çözüme inanıyordu. Ancak biz hep siyasi çözümden yana olduk. Soçi mutabakatı, bizi ve siyasi çözümü güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

ADHAM KAKO/MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Soçi mutabakatının yerine getirilmesinin, muhalifleri ve siyasi çözümü güçlendireceğini söyledi.

Mustafa, çok sayıda ülkenin bu mutabakatı sabote etmek çapa harcadığı değerlendirmesinde bulunarak, "Özgür Suriye Ordusu bunun bilincindedir ve buna karşılık vermemektedir." diye konuştu.

- "Anlaşma kapsamında bölgedeki sivillerin güvenliği sağlanacak"

SMDK Başkanı Mustafa, beraberindeki heyetle yaptıkları ziyaret kapsamında cephe hatlarına yakın yaşayan sivillerle de bir araya geldiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca sivil ve yerel meclislerle görüştükleri bilgisini veren Mustafa, "Yaptığımız görüşmelerde İdlib ile ilgili varılan anlaşmanın doğru yolda atılan bir adım olduğunu gördük." diye konuştu.

SMDK Başkanı Mustafa, mutabakatla bölgeyi yönetmek için gerçekçi ve uygulanabilir hedeflere sahip olan proje üreteceklerini, bölge halkıyla daha yakın olacaklarını ifade etti.

Mustafa, projeyi sivillerle doğrudan irtibatı olan kurumlarla koordine edeceklerini belirterek, "Anlaşma kapsamında bölgedeki sivillerin güvenliği sağlanacak." dedi.

- Soçi mutabakatı