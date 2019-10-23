Soçi Mutabakatının Ardından Rus Jandarması Kobani’ye Girdi 

Kobani YPG için özel öneme sahip stratejik bir bölge. 2014-2015’te Suriye iç savaşındaki en şiddetli çatışmalar IŞİD ve ABD’nin desteklediği YPG’nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanmıştı.

Rus jandarmasının Kobani’ye konuşlanmasıyla birlikte, Ankara ve Moskova arasında varılan mutabakat kapsamında Rus jandarması ve Suriye güvenlik güçleri tarafından YPG savaşçılarının 30 kilometre içeri çekilme sürecinin denetlenmesi süreci başlamış oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, jandarma konvoyunun Fırat Nehri’ni geçerek Kobani’ye konuşlandığını açıkladı. Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı habere göre, Rus jandarmasının YPG’nin Kobani’den çekilmesinde kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğini belirtildi. ABD askerleri Başkan Donald Trump’ın kararı doğrultusunda bu bölgeden çekilmişti.

Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatının ardından Rus jandarması Suriye’nin kuzeyinde daha önce YPG’nin bulunduğu Kobani’de konuşlandı. Moskova YPG’ye Suriye’nin kuzeydoğusunda tüm sınır hattından çekilmemeleri halinde Türkiye ile çatışma uyarısında bulundu.

Washington ve Ankara arasında varılan anlaşmanın ardından Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakat Rus lider Vladimir Putin’in Suriye’deki nüfuzunun altını çiziyor ve müttefiki Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a bağlı güçlerin de Suriye’nin kuzeydoğusuna uzun süre sonra ilk kez herhangi bir çatışma olmaksızın geri dönmesini sağlıyor.

Soçi mutabakatı kapsamında Suriye sınır muhafızları da bölgede konuşlanıyor. Altı gün sonra da Rus ve Türk askerleri, daha önce ABD’nin Kürt müttefikleriyle konuşlanmış olduğu bölgede, Suriye’nin kuzeydoğusunda sınırdan 10 kilometre içerde ortak devriye görevi icra edecekler.

Başkan Trump’ın 6 Ekim’de ABD askerlerinin bölgeden çekileceğini açıklamasından bu yana Suriye’nin kuzeyinde yaşanan baş döndürücü hareketlilik sekiz yıldır devam eden iç savaşta ülkenin dörtte birini kapsayan bölgesinde askeri dengelerin değişmesine yol açtı.

Ankara ve Moskova arasında sağlanan Soçi mutabakatına YPG’den henüz bir açıklama gelmedi.

Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında 6 saat süren görüşmelerin ardından açıklanan mutabakat metninde Rusya ve Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesi amacıyla ortak bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulacağı belirtilmişti.