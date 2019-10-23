'Soçi Mutabakatının Uzun Vadeli Sonuçları Önemli'

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı diplomatik bir kazanım olarak değerlendiren ​Brookings Enstitüsü Türkiye Uzmanı Profesör Doktor Kemal Kirişçi, Soçi Mutabakatı ile birlikte bölgedeki şiddetin ve yıkımın durmuş olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’ye Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı Soçi mutabakatını değerlendiren Kirişçi, yapılan anlaşmanın kısa vadede kazançlı olduğunu belirterek aslında anlaşmanın uzun vadeli sonuçlarının çok daha önemli olduğunu söyledi. Kirişçi "Tarihsel açıdan bakarsak soğuk savaşın bitimiyle beraber Türkiye sınırlarında herhangi bir Rus varlığı kalmamıştı. Ermenistan’daki üsler hariç. Şöyle bir 150, 200 yıllık tarihe baktığımız zaman ilk defa Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde Rus askerlerinin Türkiye’nin Ortadoğu ile olan sınırlarına gelip konuşlandığını görüyoruz. Şu anda istikrarın, yıkımın, şiddetin engellenmesi açısından olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Ama bunun uzun dönem sonuçlarının ne olacağını iyi düşünmek, tartmak gerektiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.