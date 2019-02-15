Soçi Zirvesi İran medyasında geniş yer buldu

ANKARA / TAHRAN (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni yakından takip eden İran medyası, liderlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin en kısa sürede bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarını öne çıkardı.

İran haber ajansları, internet siteleri ve devlet televizyonu dün Soçi'de gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirveyi yakından takip etti ve açıklamalara geniş yer ayırdı.

İran devlet televizyonu, zirveyi saat başı bültenleri ve anlık alt yazılarla izleyicilerine duyururken liderlerin konuşmalarını da canlı yayınla aktardı.

Devlet televizyonu internet sitesinde yayımladığı haberlerinde de Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ABD'nin en kısa zamanda bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarına dikkati çekti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ise, "Teröristler için güvenli hiçbir yer olmamalıdır." başlığıyla sunuldu.

İran resmi ajansı IRNA, manşetine taşıdığı haberi, "İran, Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne vurgu" başlığıyla abonelerine servis etti.