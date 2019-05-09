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SocialBrands Mayıs ayı sonuçları yayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Markaların sosyal medya performansını tamamen istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Mayıs ayı sonuçları belli oldu.Dijitaldeki rekabette kimlerin önde olduğunu her ay yayınladığı sosyal medya performans sıralaması ile duyuran SocialBrands verilerine göre Mayıs ayının lider markası Netflix.En başarılı markalar Netflix, Madame Coco ve Türk Hava YollarıNetflix, 1-30 Nisan döneminde gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrands Mayıs ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı.

SocialBrands Mayıs ayı sonuçları yayında

Markaların sosyal medya performansını tamamen istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Mayıs ayı sonuçları belli oldu.
Dijitaldeki rekabette kimlerin önde olduğunu her ay yayınladığı sosyal medya performans sıralaması ile duyuran SocialBrands verilerine göre Mayıs ayının lider markası Netflix.
En başarılı markalar Netflix, Madame Coco ve Türk Hava Yolları
Netflix, 1-30 Nisan döneminde gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrands Mayıs ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Platformunda yer alan dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Netflix, takipçileriyle kurduğu güçlü iletişimi sürdürerek Mayıs ayının en başarılı markası oldu.
Ödüllü sosyal medya kampanyaları ile etkili performans gösteren Madame Coco listenin ikinci sırasında yer aldı. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’na taşınması hakkında hazırladığı video içeriği ve ay boyunca düzenli paylaştığı sosyal medya iletileriyle yüksek ilgi görerek, SocialBrands Mayıs Top100 listesinin en başarılı üçüncü markası oldu.
39 bin marka hesabından 1 milyon 621 bin ileti incelendi
Markaların performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi, SocialBrands Mayıs ayı Top 100 listesini hazırlarken 39 bin 807 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 621 bin iletiyi inceledi.
1 milyar 338 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği listede bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla İGA İstanbul Airport, Ziraat Bankası, Mutlu Akü, BluTV, Enza Home, İnci Akü ve Zen Pırlanta oldu.
Öne çıkan kampanyalar
Bu ay markaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili iletileri öne çıktı. Turkcell, ING Bank Türkiye ve Opet 23 Nisan için hazırladıkları reklam filmleriyle dikkat çekti.
Anadolu Sigorta, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için hayata geçirdiği Bir Usta Bin Usta projesinin 10. yılına özel hazırladığı reklam filmiyle sosyal medyada beğeni topladı. İGA tarafından İstanbul Havalimanı için hazırlanan video içerikler ve Türk Hava Yolları’nın tam kapasiteye geçişi hakkındaki paylaşım yoğun ilgi gördü.
SocialBrands Verileri Analitiği Ödülleri’nde kazananlar belli oldu
BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Social Media Awards Turkey kazananları 3 Mayıs’ta düzenlenen törende ödülleriyle buluştu. Yarışmanın ana bölümlerinden biri olan SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde kazananlar 1 Mart 2018 ile 1 Mart 2019 arasındaki SocialBrands puanları incelenerek belirlendi.
Her kategoride en başarılı markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey Veri Ödülleri’nde yıl boyunca gösterdiği yüksek performans ile Grand Prix - Veri Ödülü sahibi ise Madame Coco oldu.
Büyük veri analizi ile performans ölçümleme
Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial‘ın detaylı verilerini kullanan SocialBrands algoritması, 39 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor.
Sayfaların toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, büyüme istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, sayfa bilgileri gibi toplam otuzdan fazla kriter, markaları istatistiksel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.

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