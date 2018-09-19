"Soçi'de büyük bir felaket önlendi"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı." dedi.

Turunç, Türk Kızılayı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerine ilişkin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ecdadın tarih boyunca yeryüzünde zulmün ortadan kalkması için mücadele ettiğini söyledi.

Yeryüzünde zulmün olduğu her yere ulaşmanın ve zalimin karşısında yer almanın insanlık görevi olduğunu vurgulayan Turunç, yeryüzünde adalet tesis edilinceye kadar zulmün karşısında olacaklarının altını çizdi.

"Bana ne Suriye'den diyemeyiz." ifadesini kullanan Turunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı. Onlarca kez Azez'e, İdlib'e, Fırat Kalkanından sonra o kurtarılan bölgelere girdim. İdlib'de 4 milyon kardeşimiz yaşıyor."