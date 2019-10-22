Soçi’de Mutabakat Sağlandı: Türk-Rus Ortak Devriyesi Başlıyor

Erdoğan Soçi’deki kritik zirvede, 150 saat içinde YPG’liler ve silahlarının sınırın 30 km dışına çıkarılacağı ve bu süre sona erdiğinde de sınırın 10 km derinliğinde Türk - Rus devriyeleri başlayacağını vurguladı. Kürt nüfusun yoğunlukla yaşadığı Kamışlı kentinin, bu devriye kapsamının dışında bırakılacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir güce izin vermeyecektir” dedi ve harekatın ana gayesinin Suriye topraklarından YPG ve PKK unsurlarının çıkarılarak Suriyeliler’in güvenli bölgeye yerleştirilmesi olduğunu belirtti.

Görüşme sonrasında Türkiye ve Rusya’nın “kalıcı istikrar açısından yeni bir dönemi başlatacak 10 maddelik bir mutabakat protokolüne imza attığı” açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin kuzeyinde ABD arabuluculuğuyla varılan 120 saatlik ateşkesin sona ermesine saatler kala Soçi’de biraraya geldi. Beş saatten fazla süren görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ve Rusya güçlerinin 23 Ekim Çarşamba günü öğle 12 itibarıyla 150 saat sürecek devriyeye başlayacaklarını açıkladı.

“YPG’nin 30 km dışına çıkarılması 150 saat içinde olacak”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daha sonra tek tek açıkladığı “Soçi Mutabakatı”nda bu kısım şu ifadelerle yer aldı: “Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.”

“Astana süreci devam edecek”

Rusya, Türkiye ve İran öncülüğünde başlatılan Astana Mekanizması çerçevesinde kalıcı çözüm için müzakerelere devam edeceklerini de kaydeden Erdoğan, Suriye Anayasa Komitesi’nin 30 Ekim’de ilk kez toplanacağını söyledi.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün sık sık vurgulandığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu güvenli bölgeye ilk etapta 1 milyon Suriyeli’nin yerleştirileceğini bu sayının daha sonra artırılacağını da sözlerine ekledi.