Soçi’de Rus ve Türk heyetler bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme devam ederken, Türk ve Rus heyetler bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi devam ederken heyetlerarası görüşmenin yapıldığı aktarıldı. Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen heyetlerarası görüşmelere devlet başkanlarının yoğun programları nedeniyle katılamadığı bildirildi. Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmenin detaylarıysa daha sonra düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtildi.

