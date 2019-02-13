Soçi’de Suriye Zirvesi’nde Gündem İdlib ve Güvenli Bölge

Rusya bu hafta Suriye konusunda Soçi’de düzenlenecek 3’lü zirveye ev sahipliği yapıyor. Ancak zirve öncesinde Rusya ve Türkiye arasında başta İdlib’deki durum ve Türkiye sınırındaki güvenlik kaygıları olmak üzere anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Moskova, Ankara’dan Suriye’de rejim karşıtı grupların elinde kalan son bölge konumundaki İdlib’de daha kararlı adımlar beklentisi içinde. Ankara ise Türkiye-Suriye sınırının korunması için Suriye içinde güvenli bölge oluşturulması talebine destek arıyor.

Rusya ve İran Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a, Türkiye de Suriyeli muhalif grupları desteklemesine karşın ülkeler Suriye iç savaşının “Astana Süreci” olarak adlandırılan süreç kapsamında sonlandırılması çabalarında ortak paydada buluştu.

Ancak analistlere göre, ülkelerin birbiriyle çelişen gündemleri ve çıkarları işbirliği imkanını zorlaştırabilir. Moskova İdlib konusunda Ankara’ya yönelik tepkisini dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Türkiye vardığımız anlaşmaya uymalı ve İdlib’deki cihatçı savaşçıların temizlenmesi konusunda daha fazla şey yapmalı” ifadelerini kullanmıştı.