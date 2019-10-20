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'Soçi’de YPG’nin Kobani ve Menbiç’ten Çıkarılması Görüşülecek'

20.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın Soçi’de gelecek hafta yapılacak görüşmelerde YPG’nin Kobani ve Menbiç’ten çıkarılmasını görüşeceğini belirtti

'Soçi’de YPG’nin Kobani ve Menbiç’ten Çıkarılması Görüşülecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın Soçi’de gelecek hafta yapılacak görüşmelerde YPG’nin Kobani ve Menbiç’ten çıkarılmasını görüşeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerin gelecek hafta yapılacağını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı, “YPG teröristlerinin sınırlarımızdan, Menbiç ve Kobani’den çıkarılmalarını Ruslar’la konuşacağız” dedi.

Çavuşoğlu, “İnanınıyoruz ki onlarla gelecekte birlikte çalışmak için bir anlşamaya varabiliriz, daha önce yaptığımız gibi” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Salı günü Putin'in daveti üzerine Soçi'de görüşecek.

Görüşme YPG'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatıyla birlikte Şam'la anlaşmasının ardından daha da önem kazandı.

YPG'nin Şam'la anlaşmasının ardından Türkiye'nin güvenli bölge olarak kabul ettiği bazı bölgelere Suriye ve Rus askerleri yerleşti.

Ankara bu bölgelerdeki YPG unsurlarının güvenli bölgenin dışına çıkarılmasını istiyor.

Rusya'dan bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmiş değil.

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