Soçi’deki üçlü zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşme öncesinde "PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz” dedi.Rusya’nın Soçi kentinde, devlet başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde dördüncü kez Rusya-Türkiye-İran zirvesi yapılıyor. Suriye konusunun ele alındığı üçlü zirve öncesinde Putin ile Erdoğan başkanlığındaki Rus ve Türk delegasyonlarını bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz” diyen Erdoğan "İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli" ifadesini kullandı. Ayrıca Suriye’de oluşturulması konusunda uzlaşılan anayasa komitesi konusunda tıkanıklığın aşılması gerektiğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler‘in (BM) çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabileceklerini dile getirdi.