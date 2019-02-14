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Soçi’deki üçlü zirve başladı

14.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

Rusya'nın Soçi kentinde üçlü Suriye zirvesi başladı.

Soçi’deki üçlü zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşme öncesinde "PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz” dedi.Rusya’nın Soçi kentinde, devlet başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde dördüncü kez Rusya-Türkiye-İran zirvesi yapılıyor. Suriye konusunun ele alındığı üçlü zirve öncesinde Putin ile Erdoğan başkanlığındaki Rus ve Türk delegasyonlarını bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz” diyen Erdoğan "İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli" ifadesini kullandı. Ayrıca Suriye’de oluşturulması konusunda uzlaşılan anayasa komitesi konusunda tıkanıklığın aşılması gerektiğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler‘in (BM) çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabileceklerini dile getirdi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları Aralık 2018'de bir araya gelmiş, buluşma sonrası Suriye'de yeni anayasayı oluşturacak komitenin 2019 yılı başında ilk kez toplanması konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.

Moskova Türkiye'nin güvenli bölge fikrine soğuk

Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bir açıklama yaptı. Ankara'nın Suriye'de güvenli bölge oluşturmasının Şam'ın rızasına bağlı olduğunu belirten Zaharova, "Bir ülkenin kendi egemenlik alanı olan toprağında, özellikle de Suriye'de, üçüncü bir ülkenin olası bir askeri varlığı meselesine doğrudan Şam yönetimi karar vermelidir. Bizim temel pozisyonumuz budur" ifadelerini kullandı.

Soçi'deki üçlü zirve öncesinde Erdoğan ile Ruhani arasında da bir görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye, İran ve Rusya savunma bakanları da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

DW / ET,GY, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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