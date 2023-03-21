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Soda içerek geçiştirmeyin! Kanserin önemli belirtisine dikkat

21.03.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın hastalığı olan kanser, insan vücudunda sessiz sedasız ilerleyebiliyor. Bir anda ortaya çıkabilen ya da hepatit, siroz gibi nedenlere bağlı olarak yıllar içinde gelişebilen karaciğer yetmezliği de tedavi edilmediğinde kişinin yaşamını tehdit edebiliyor. Karında şişlik olarak belirti verebilen hastalık, ilk etapta anlaşılmıyor. Ani kilo kaybı veya karında şişlik şikayetleriniz varsa doktora başvurmanızda fayda bulunuyor.

Soda içerek geçiştirmeyin! Kanserin önemli belirtisine dikkat

Her yıl milyonlarca insana kanser teşhisi konuluyor. Karaciğer kanserine yakalanma korkusu, insanları farklı araştırmalara sürüklüyor. Tüm bunlara rağmen bazı belirtileri de görmezden gelen ya da doktora gitmekten kaçınan büyük bir kesim bulunuyor.

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KARACİĞER KANSERİ NEDİR?

Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, diyaframın altında ve midenin üst kısmında bulunan deriden sonra vücuttaki en büyük organdır. Karaciğerin; vücut için gerekli yapıların üretilmesi, savunma sistemi, sindirim ve detoksifikasyon gibi birçok işlevi vardır. Karaciğer kanseri ise, kendi içindeki hücrelerin oluşturduğu (primer) ya da kanserli diğer uzuvlardan (metastatik) karaciğere sıçrayarak gelişen bir kanser türüdür. Hepatik kanser de denilen bu hastalığın birçok türü mevcuttur ve iyi huylu ya da kötü huylu olabilmektedir.

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KARIN ŞİŞLİĞİ EN ÖNEMLİ BELİRTİLERDEN

Karın şişmesi durumu sindirim sistemiyle yaşanabilecek bir durumdur. Özellikle bağırsak gazlarında artış olması durumunda oluşuyor. Karın bölgesinde bulunan organların zarar görmesi durumunda karın şişmesi durumu yaşanabilir.

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HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR?

Günümüzde en sık rastlanan hastalıklardan olan karaciğer kanserinin birçok belirtisi bulunuyor. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka hekim kontrolüne gitmeniz gerekiyor. İşte o belirtiler:

Ani kilo kaybı,
Uzun süren iştahsızlık ve az miktar yemek yedikten sonra tokluk hissi,
Sürekli hasta ve yorgun hissetme,
Karında ciddi bir şişlik ya da ağrı,
İdrarın normalden koyu olması ve dışkı renginde farklılık,
Yüksek ateş, terleme ve kaşıntı,
Sarımsı bir cilt söz konusu ise uzman bir hekim kontrolünden geçilmelidir.

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ANİ KİLO KAYBI MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

İnsan vücudundaki tüm organ ve sistemler bir ahenk içinde çalışmaktadır. Bu yapının en küçük parçasında meydana gelen herhangi bir problem vücutta hayati öneme sahip birçok bölgeyi etkileyebiliyor.

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Kişide bilinen bir hastalık durumunun bulunmaması halinde, altta yatan gizli bir hastalığın var olduğu düşünülüp mutlaka araştırılması gerekiyor. Kilo kaybının en önemli nedenleri arasında ilk akla gelen kanser hastalığıdır. Hipertiroidi, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması ise diğer kilo kaybındaki faktörlerdendir. Kilo kaybında nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar da oldukça önemlidir.

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kanser karaciğer kanseri karın şişliği

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