İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, "Sadece şekerli içecekler değil soda tüketirken de dikkatli olmak gerekiyor. Tansiyonu olan kişilerin, içeriğindeki tuzdan dolayı soda tüketmemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda sindirim sistemi sorunları oluşmaması için tüketirken dikkat edilmesi gereken yiyeceklere işaret etti.

Bayramların vazgeçilmezi olan kahve ve çikolatanın reflüyü tetikleyerek sindirimi zorlaştıran gıdaların başında geldiğini aktaran Ergün, "Bu besinlerin barındırdıkları bazı maddeler yemek borusundaki alt ucu gevşettiği için reflü şikâyetlerinin artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bayram boyunca özellikle reflüye eğilimi olan kişilerin bu ürünleri tüketirken dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca gece yatmadan önce yemek yememeğe özen göstermek de şikâyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ergün, sütün içinde bulunan laktozun midede şişkinlik ve gaza neden olduğu için sindirimi zor olan besinler arasında yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti: