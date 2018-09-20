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Soda yüklü tanker devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği soda yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği soda yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Feyzullah Tokat idaresindeki 54 AAT 513 plakalı soda yüklü tanker, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Feyzullah Tokat ve yeğeni Beytullah Tokat yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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