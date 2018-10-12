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SODEM ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin Yerel Yönetim Ödülleri'ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Yerel Yönetim Ödülleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takdim edildi.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde, SODEM'in bu yıl ikincisini düzenlediği Yerel Yönetim Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Törende, "Tarım, Sanat Kültür, Sosyal Projeler, Tarih, Demokratik Katılım ve Yönetişim, Kentsel Gelişim, Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları, Turizm, Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Özel Teşvik" kategorilerinde başarılı bulunan CHP'li belediye başkanlarına ödül takdim edildi. Ödüller, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından verildi.

Kılıçdaroğlu, tören sonunda SODEM Yönetim Kurulunda yer alanlar ve belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende, SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile projeleri inceleyen Seçici Kurul adına Prof. Dr. Korel Göymen, konuşma yaptı.

- Kapalı toplantıda başkanlarla görüştü

Ödül töreni öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Bu oturumda ilk olarak kamuoyu araştırmacısı Özer Sancar'ın hazırladığı seçim analizinin sunumu ile seçmen yapısına dönük değerlendirmeler yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yerel seçim hedefleri hakkında belediye başkanlarına bilgi vererek, daha çok çalışmalarını istedi.

Bu seçimlerin kritik öneme sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Bursa, Antalya, Adana ve Mersin gibi çok sayıda büyükşehiri kazanacaklarını tekrarladığı öğrenildi. Belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kılıçdaroğlu'nun, tüm belediyelere aynı önemi gösterdiklerini söylediği ifade edildi.

Yerel seçimlerde CHP'nin büyük başarı yakalayacağını belirterek, belediye başkanlarından buna inanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu'nun en kısa sürede belediye başkanlarıyla yeniden bir araya geleceklerini açıkladığı da kaydedildi.

Toplantıda 6 belediye başkanının yeniden aday olmayacağını açıkladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SODEM

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