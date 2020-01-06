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  4. Söder: Müslüman belediye başkanı adayının çekilmesi üzücü

Söder: Müslüman belediye başkanı adayının çekilmesi üzücü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Bavyera Başbakanı Markus Söder, Şener Şahin’in Müslüman olduğu gerekçesiyle gördüğü tepkilerin ardından Hristiyan Sosyal Birlik partisinin belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Söder: Müslüman belediye başkanı adayının çekilmesi üzücü

Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli Şener Şahin’in Müslüman olduğu gerekçesiyle Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması sonrası CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Söder, Pazartesi günü gerçekleşen parti kongresinde yaptığı konuşmada "CSU'nun temel ilkelerine bağlılığını gösteren biri aynı zamanda aday da olabilir" dedi.

Şener Şahin, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Donau-Ries ilçesine bağlı Wallerstein kasabasında belediye başkanlığı için adaylığını koymuş ancak daha sonra parti tabanındaki çekinceleri gerekçe göstererek adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Bavyera Radyosu’na konuşan Şahin adaylığına yönelik eleştirilerin yeteneklerine ilişkin olmadığını, aksine söz konusu eleştirilerin “bir Müslümanın Hristiyan Sosyal Birlik temsilcisi olamayacağı” konusunda yoğunlaştığını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili üyesi Markus Ferber de yaşananları eleştirdi. Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada Ferber, "CSU Katolik ye da Protestanların partisi değil, değer odaklı bir partidir. Ve bir Hristiyan olduğu gibi, bir Müslüman da bu değerleri paylaşabilir.” dedi. Şener Şahin’in hem şirket çalışmaları hem de spor kulübü faaliyetleri göz önüne alındığında entegre olmuş biri olduğuna dikkat çeken Ferber, Şahin’in oldukça “klasik bir CSU adayı” olduğunu ifade etti.

CSU partisinin onursal genel başkanı Theo Waigel de Wallerstein’daki partililerin yaklaşımını eleştirdi. Waigel aynı gazeteye yapmış olduğu açıklamada “bizim değerlerimizi kabul ettiğini açıklayan bir adayın sadece inancı nedeniyle adaylığını engellemeyi temelden yanlış buluyorum” dedi. Waigel, “Dinlerarası diyaloğun acilen gerekli olduğu bir zamanda böyle bir şeyin gerçekleşmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.

KNA,dpa,AFP/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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