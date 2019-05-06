İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Aon Hewitt tarafından düzenlenen Aon Best Employers 2018 Programı kapsamında, bir kez daha "En İyi İş Yeri" ödülüne layık görüldü.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, son iki senedir kazandığı bu ödülle bir başarıya daha imza attı. Bu sene de Çalışan Bağlılığı araştırmasını Sodexo Türkiye adına yürüten Aon Hewitt, çalışan deneyimi ile öne çıkan markaları ödüllendirdi. Sodexo Türkiye, Aon Hewitt Türkiye veri tabanındaki 400 şirket arasından 175 şirketin değerlendirildiği araştırmada, en iyi çalışan deneyimi ve çalışma ortamına sahip 18 şirketten biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, çalışanları tarafından ödüllendirilmekten dolayı gurur duyduğunu belirtti.

İşlerinin odağında çalışan bireyler olduğunu aktaran Özcan, çalışan bireylerin iş-yaşam dengesini sağlayarak yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.