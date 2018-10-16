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Sodexo'da mobil ödeme dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yeni özelliği mobil ödeme, Sodexolular ile buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yeni özelliği mobil ödeme, Sodexolular ile buluşuyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Restaurant Pass yemek kartı kullanıcıları, kartları yanlarında olmasa bile mobil ödeme özelliği ile artık kartsız ödeme yapabilecek.

25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 1 milyondan fazla tüketicisi, 20 binden fazla müşterisi ve 45 binden fazla üye iş yeri ile sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar sunduğu hizmetlerle milyonlarca insanın hayatına dokunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yeni "mobil ödeme" özelliği ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni özellik sayesinde Sodexo Restaurant Pass yemek kartı kullanıcıları, Sodexo Mobil uygulaması üzerinden kartları yanlarında olmasa bile ödeme işlemlerini çok daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Sodexo'da mobil ödeme yapmak için "Sodexo Mobil Uygulaması"na girilip "Mobil Ödeme" butonuna basılıyor. Ardından ödeme için kullanılmak istenen bakiye seçiliyor ve "Mobil Ödeme Kodu Al" butonuna basılıyor. 6 haneli mobil ödeme kodu POS/ÖKC cihazına girmesi için kasa görevlisine iletiliyor.

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- "Hızlı ve pratik bir şekilde ödeme yapabilecekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, Sodexo olarak çağın dijital dönüşümüne yanıt vererek müşterilere en iyi hizmeti sunma gayreti içinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük önceliğimiz müşterilerimize, tüketicilerimize ve birlikte çalıştığımız üye iş yerlerimize değer katacak, onların hayatını kolaylaştıracak, bizimle yaşadıkları deneyimlerini en mutlu seviyeye çıkaracak ve Sodexo’lu olmanın ayrıcalığını hissettirecek dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek. Yeni mobil ödeme özelliğimiz de tam olarak bu amacımıza hizmet ediyor. Tüketicilerimiz bu özellik sayesinde Restaurant Pass yemek kartları yanında olmasa da hızlı ve pratik bir şekilde ödeme yapabilecekler."

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