Sodexo'da mobil ödeme dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yeni özelliği mobil ödeme, Sodexolular ile buluşuyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Restaurant Pass yemek kartı kullanıcıları, kartları yanlarında olmasa bile mobil ödeme özelliği ile artık kartsız ödeme yapabilecek.

25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 1 milyondan fazla tüketicisi, 20 binden fazla müşterisi ve 45 binden fazla üye iş yeri ile sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar sunduğu hizmetlerle milyonlarca insanın hayatına dokunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yeni "mobil ödeme" özelliği ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni özellik sayesinde Sodexo Restaurant Pass yemek kartı kullanıcıları, Sodexo Mobil uygulaması üzerinden kartları yanlarında olmasa bile ödeme işlemlerini çok daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Sodexo'da mobil ödeme yapmak için "Sodexo Mobil Uygulaması"na girilip "Mobil Ödeme" butonuna basılıyor. Ardından ödeme için kullanılmak istenen bakiye seçiliyor ve "Mobil Ödeme Kodu Al" butonuna basılıyor. 6 haneli mobil ödeme kodu POS/ÖKC cihazına girmesi için kasa görevlisine iletiliyor.