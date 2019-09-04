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Sodexo’dan Restaurant Pass Mobil Kart

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Sodexo’dan Restaurant Pass Mobil Kart

İSTANBUL (AA) - Sodexo tüketicileri için özel olarak hazırlanan Restaurant Pass Mobil Kart, fiziki olarak basılmayan, Sodexo üye iş yerlerinde harcama yapabilmesini ve Sodexo’nun Restaurant Pass için sunduğu tüm hizmet ve ayrıcalıklardan faydalanmanızı sağlayan sanal bir kart olma özelliği taşıyor.

Sodexo açıklamasına göre, anında ve yüzde 100 güvenli bir kullanım imkanı sunan Restaurant Pass Mobil Kart, çalışanlara da kart dağıtım sorunun ortadan kaldırıyor. Sodexo üye iş yerlerinin fiziki kartın tedarik ve operasyon süreçleri ile vakit kaybetmesini önlerken dijital odaklı firmalar için de harika bir deneyim sunuyor. Çalışan sayısı ve sirkülasyonu yüksek olan firmalarda büyük bir avantaj sağlıyor.

Restaurant Pass Mobil Kart, kolay ve hızlı kullanımı ile de tüketicilerin zaman kaybını önlüyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen tüketiciler, 16 haneli Restaurant Pass yemek kartı numarasını Sodexo tarafından SMS olarak alabiliyor. Kullanıcı Sodexo Mobil uygulamasında profil oluşturarak karttan harcama yapmaya anında başlama imkanı buluyor.

Restaurant Pass Mobil Kart kullanıcıları, Sodexo Mobil Uygulaması’na giriş yaptıktan sonra Mobil Ödeme butonundan mobil ödeme kodu alıp ödemelerini tamamlayabiliyor.

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