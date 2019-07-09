SODİGEM yaptığı çalışmalar ile adını duyurmayı başardı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açılan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), kurulduğu günden bu yana çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın destekleri ile sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kuruldu. Merkez, yaptığı dikkat çeken çalışmalar ile adını kısa sürede hem Eskişehir’de hem de Türkiye’de duyurmayı başardı Sertifika programları açılacak

SODİGEM’den yapılan açıklamada, merkezin görev ve sorumluluklarından “Dijital dünyanın beraberinde getirdiği kriminal yapı ve uygulamaların neler olduğu, bunlarla mücadele yollarının belirlenmesi ve geliştirilmesi SODİGEM’in ana görevlerindendir. Siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve dijital dünyada oluşan her türlü tehlikeye karşı kamuoyunu bilgilendirmek merkezin diğer temel görevleri arasındadır. Ayrıca merkez bünyesinde verilecek eğitimler ile örgün-yaygın eğitimde yer alan her kademedeki öğrencilere sosyal medya ve dijital güvenlik konusunda etkili kullanım davranışları merkez tarafından kazandırılacaktır. Merkezimiz tarafından açılacak sertifika programları ile öğrencilerimiz ve ilgili kişilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. SODİGEM bünyesinde, sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya pazarlaması, dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlığı ve sosyal medya yönetimi konularında kursların açılması planlanmaktadır” şeklinde bahsedildi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Kütüphanesi ve Sosyal Medya Araştırma Laboratuvarı kurulacak

Merkezden yapılan açıklamada, SODİGEM bünyesinde sosyal medya ve dijital güvenlik ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü içeren bir kütüphane ve sosyal medya araştırma laboratuvarı kurulacağı bilgisi verildi. SODİGEM tarafından yapılacak konferans, panel, seminer, atölye çalışması, sertifika programı ve çıkarılması planlanan kitaplar, raporlar, eğitici broşürler ve infografikler ile toplumun geneline sosyal medyanın etkili kullanımı anlatılacak. Bu kapsamda SODİGEM, ilk etkinliğini “Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli” ile gerçekleştirdi. Panelde katılımcı akademisyenler tarafından, 600’ün üzerinde öğretmene, sosyal ağlar ve dijital oyunlar konusunda bilgiler paylaşıldı.

Bunun yanı sıra şu ana kadar SODİGEM tarafından, “Ailelere Yaz Tatilinde Dijital Dünya Uyarıları”, “Sosyal Medyanın Yaş Almış Bireyler İçin Avantajları ve Dezavantajları” ve “Ebeveynler İçin Tehlikeli Dijital Oyunlar Bilgilendirme Kitapçığı” konularında infografik ve broşürler hazırlandı.