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SODİGEM’in sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimlerine devam ediyor.Anadolu Üniversitesinde bulunan fakültelerde öğrencilerle buluşarak etkin sosyal medya kullanımını ve dijital güvenliği anlatacak olan Anadolu Üniversitesi SODİGEM, ‘Kampüs Eğitimleri’ne Turizm Fakültesi ile başladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimlerine devam ediyor.
Anadolu Üniversitesinde bulunan fakültelerde öğrencilerle buluşarak etkin sosyal medya kullanımını ve dijital güvenliği anlatacak olan Anadolu Üniversitesi SODİGEM, ‘Kampüs Eğitimleri’ne Turizm Fakültesi ile başladı. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde gerçekleşen eğitime, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“SODİGEM Türkiye’de danışma merkezi oldu”
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “SODİGEM yeni bir merkez olmasına rağmen çok sayıda içerik üretti. Bu işleri görenler çok eski bir merkez olduğunu sanıyor. Ancak SODİGEM 7 ay gibi kısa sürede çok büyük işlere imza attı. SODİGEM Türkiye’de danışma merkezi oldu. SODİGEM, terör örgütlerine yönelik raporlamalar, sosyal medya hukuku, dijital güvenlik, eğlence gibi sosyal medyayı her boyutu ile ele alıyor” ifadelerini kullandı.
SODİGEM’in eğitimleri hakkında da bilgi veren Rektör Çomaklı, “Bu bilgileri üniversitemizdeki fakültelerde de anlatılsın istedik. İlk eğitime Turizm Fakültesi ile başladık. Önümüzdeki süreçte diğer fakültelerde de eğitimler devam edecek. Bunun yanı sıra SODİGEM, Eskişehir merkezindeki ve ilçelerindeki liselerde binlerce öğrenciye eğitim verecek” diye konuştu.

Eğitime öğrencilerden yoğun ilgi
SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, “Sosyal Medya Nedir? Ne değildir?” konusunda konuşarak bilgi verdi. SODİGEM Bilim Kurulu ise, “Dijital Güvenlik”, “Facebook Reklam Uygulamaları”, “Twitter Reklam Uygulamaları” ve “Instagram’da İçerik Üretimi” konularında konuştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim sonrasında, Prof. Dr. Eraslan ve ekibine plaket takdim edildi. Etkinlik, eğitimlerin sonunda Rektör Çomaklı, katılımcı öğrencilerle selfie çekmesi ile sonra erdi.
SODİGEM ekibi tarafından hazırlanan tüm kitap, kitapçık ve broşürler, Turizm Fakültesinde açılan stantta dağıtıldı.

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