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Şofbenden zehirlenen genç çifte gözyaşlı veda

14.03.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde kaldıkları evin banyosunda şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.İzmir’in Bornova ilçesinde bir süre önce ameliyat olan anneleri Pervin Atılgan’a yardımcı olmak için aynı evde kalan Volkan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İzmir’in Bornova ilçesinde kaldıkları evin banyosunda şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir süre önce ameliyat olan anneleri Pervin Atılgan’a yardımcı olmak için aynı evde kalan Volkan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınan genç çiftin cenazeleri, Bornova Naldöken Mezarlığı’na getirdi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç çift, gözyaşları arasında dualar ile defnedildi. Atılgan çiftinin yakınları güçlükle ayakta durabilirken, Volkan ve Sevim Atılgan yan yana toprağa verildi.

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